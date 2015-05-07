Доброго времени. Нужно создать группу баннеров двух размеров: 940х350 (ок. 150 шт) и 250x300 (ок. 30 шт). Формат: .JPEG/.JPG Несложный дизайн в одной стилистике для представления категорий товаров интернет-магазина ...
Баннер длягруппы вк
Нужен баннер для рекламного поста группы вконтакте. тема — рыбалка. Баннер размером 600 на 400 пикселей. баннер будет размещаться в других группах для привлечение участников в свою. На баннере — название группы, краткое описание, слова «присоелиняйся к нам» или «вступай в группу»
Цену и срок указывайте в предложении
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