Добавить рамку к flash-баннеру - СРОЧНО

Баннер готов, исходник есть.

Нужно добавить черную рамку, чтобы он прошел модерацию в Яндекс.МКБ.

Пришлю тот вариант, что есть с рамкой - видимо она там слишком тонкая.

Если можно не гемориться с оплатой - через МастерКард (без всяких там Вебмани с их адовыми комиссиями).