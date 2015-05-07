Создание группы баннеров (ок. 180 шт)

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Закрыт30 заявок283 просмотра

Доброго времени.

Нужно создать группу баннеров двух размеров: 940х350 (ок. 150 шт) и 250x300 (ок. 30 шт).

Формат: .JPEG/.JPG

Несложный дизайн в одной стилистике для представления категорий товаров интернет-магазина (косметика, мед. препараты).

Обязательно, пожалуйста, в заявке указывайте стоимость работы за одну позицию и/или общую стоимость, а также сроки выполнения указанного объема.

Оплата в гривне (перевод на карту через privat24 или другой укр банк/другие денежные переводы/наличными при встрече).

Спасибо.

10 лет назад
nataliadd
Наталия 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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