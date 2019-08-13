Нужно отрисовать 1слайд-опросник в дизайне препарата Ибуклин Юниор. Этот слайд будет показан врачам с планшета Андроид (1280/800).Полученные данные собраны на сервере и проанализированы. Подробное ТЗ в личку.
Баннеры для рекламы Instagram stories
Нужны баннеры для рекламы в инстаграм в историях, как статичные так и анимационные. Параметры скину.
Нужны изображения автомобилей. Пример баннера прикрепил к проекту.
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