Ибуклин Юниор GEP

Хоть и не с первого раза, но все получилось. Спасибо Вячеславу за терпение и лояльность к правкам, за оперативное внесение комментариев. Очень рада, что удалось договориться и найти то, что подойдет заказчику. В итоге все довольны. Буду обращаться еще!