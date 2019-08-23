Ибуклин Юниор GEP

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Завершен8 заявок251 просмотр

Нужно отрисовать 1слайд-опросник в дизайне препарата Ибуклин Юниор. Этот слайд будет показан врачам с планшета Андроид (1280/800).Полученные данные собраны на сервере и проанализированы.

Подробное ТЗ в личку.

Android
6 лет назад
Mirenatelli
Мария 
33 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Diablo616
Вячеслав 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$22
1 день
Escrow
Хоть и не с первого раза, но все получилось. Спасибо Вячеславу за терпение и лояльность к правкам, за оперативное внесение комментариев. Очень рада, что удалось договориться и найти то, что подойдет заказчику. В итоге все довольны. Буду обращаться еще!
Отличный проект и отличный опыт! С Марией приятно и комфортно работать. Общение продуктивное, оплата четко по факту выполнения! Рекомендую! ))

Заявки фрилансеров

Diablo616
Вячеслав 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад

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