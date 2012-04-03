Флеш баннеры

Нужно сделать несколько кнопок для сайта WoW тематики. Исходные рисунки: http://dl.dropbox.com/u/12387553/1331913278_wow_blood_elf.png http://dl.dropbox.com/u/12387553/1331913291_wow_ilidan.png http://dl.dropbox.com/u/12387553/1331913297_wow_goblin.png http://dl.dropbox.com/u/12387553/1331913312_wow_worgen.png Кнопки должны получится как на: http://dl.dropbox.com/u/12387553/cw_screen.png Если есть варианты чтобы сделать их лучше - рассмотрю. Формат - png, с прозрачным фоном. Размер - исходя из того, что ...