Флеш баннеры

Нужно немного подкорректировать баннер. Подробности по ICQ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать 2 флеш баннера (240х400) на основе уже имеющихся, либо включить свою фантазию, и сделать баннеры с качественным продающим текстом.
http://www.aviasales.ru/?ref=12867 - это первая ссылка (образец в приложении)
http://www.skazkipro.com/code/JNWX12 - вторая ссылка (здесь образец баннера только в html:
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