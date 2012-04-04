Нужно сделать несколько кнопок для сайта WoW тематики.

Исходные рисунки:

http://dl.dropbox.com/u/12387553/1331913278_wow_blood_elf.png

http://dl.dropbox.com/u/12387553/1331913291_wow_ilidan.png

http://dl.dropbox.com/u/12387553/1331913297_wow_goblin.png

http://dl.dropbox.com/u/12387553/1331913312_wow_worgen.png

Кнопки должны получится как на:

http://dl.dropbox.com/u/12387553/cw_screen.png

Если есть варианты чтобы сделать их лучше - рассмотрю.

Формат - png, с прозрачным фоном.

Размер - исходя из того, что кнопок будет по 2 в ряд, а размер поля контента - 545px. Но картинки должны быть меньше текущего размера.

Оплата WMR, после выполнения работы.