Разработка двух баннеров

БаннерыЗавершен14 заявок199 просмотров
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Разработка двух баннеров 728 × 90

Формат - GIF/Анимация

О размере файла договоримся, подробности в личке.

12 лет назад
larisak
Лариса 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Scrape
Алмаз 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$20
1 день
Хороший, отзывчивый исполнитель. В кратчайшие сроки реализовал все пожелания к проекту.
Работаем уже не в первый раз. Как всегда все отлично!
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