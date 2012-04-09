Требуется разработка баннеров 468х60 и 120х600

1) Необходимо убрать банер Сказочные цены, за место него придумать как обыграть акцию ( возможно банером, но не так) "Работы наших грумеров" при нажатии на банер или на бегущею строку, попадаем в раздел где размещаем фото ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка баннеров вышеуказанных размеров как динамических так и статических (обсуждаемо).
Требования - качественно, ярко, броско.
Заказчик - дизайнер в отставке. :))
Подробности в личной переписке.
Консультации в телефонном режиме приветствуются (чаще всего это самый быстрый и простой способ объяснить свои пожелания).
По срокам: договоримся.
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