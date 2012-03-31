Срочно. Доработки сайта + баннер

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1) Необходимо убрать банер Сказочные цены, за место него придумать как обыграть акцию ( возможно банером, но не так)

"Работы наших грумеров" при нажатии на банер или на бегущею строку, попадаем в раздел где размещаем фото во вложение под названием банер по порядку.

Можно к примеру взять отпечатки лап - первая картинка, далее надпись, далее опять отпечатки, в гиф формате.

2) Придумать как в шапке сайта добавить раздел "Вакансии" внутри которого должна присутствовать информация, Требуется грумер

http://personagav.ru/action/ добавить акцию Стрижка ерка 2000р +добавить фото акция

500 р.

12 лет назад
katerina_metko
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
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