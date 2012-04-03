# 1 — $ 300

Для рекламы сайта http://bestactor.ru на сторонних ресурсах нужен креативный интерактивный флеш-баннер.

Т.е., не просто динамический баннер, а такой, чтобы при наводе на него мышкой, происходило какое-либо действие, побуждающее пользователя кликнуть, перейти и посмотреть сайт.

Для сайта скоро будет запущен новый дизайн, возможно в стилистике баннера будете использовать эту цветовую гамму (это на все 100% не обязательно). Оценить новый дизайн можно по адресу http://dev.bestactor.ru/

Размер отрисованного вами баннера на данный момент не имеет значения, делайте любой размер из популярных на ваше усмотрение. Поскольку главное сейчас это идея баннера. Затем с победителем уже отдельно будем договариваться на отрисовку баннера в такой же концепции, но других размеров.