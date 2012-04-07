Скорректировать размеры баннера

Добрый день, Ищется толковый специалист по flash технологиям для создания качественного и привлекательного баннера. Размер: 163х140 Сценарий: готов послушать Ваши интересные мысли. Сайт компании: http://rallytour.ru Баннер будет размещён на стороннем ресурсе: http://almrally.ru (посередние страницы, сейчас наш баннер справа) Целевая аудитория: мужчины ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо уменьщить размер прилагаемого баннера до 468*60
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