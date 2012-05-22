Качественный flash баннер (Ралли)

Добрый день,

Ищется толковый специалист по flash технологиям для создания качественного и привлекательного баннера.

Размер: 163х140

Сценарий: готов послушать Ваши интересные мысли.

Сайт компании: http://rallytour.ru

Баннер будет размещён на стороннем ресурсе: http://almrally.ru (посередние страницы, сейчас наш баннер справа)

Целевая аудитория: мужчины от 18 до 45.

Текст на баннере будет зависеть от идей.

Цель баннера: привлечь аудиторию на сайт турагенства.

Очень хотим увидеть креативную работу, если Вы хотите попробовать какую-то технологию или приём, но встречаете бюрократизм и консервы Заказчика, то здесь такого не будет!

Weblancer, не подведи!