Gif баннер 468х60

Нужно сделать флеш баннер в шапку сайтa. Размером 600*143px Старый сайт http://santehtrade.com/ Будет иметь новый дизайн со структурой как у этого сайта: http://pit-stopgoodyear.com.ua/ Дизайн будет новый. Логотип со старого сайта взять В баннере слева логотим и потом САНТЕХ под ...