Нужен стильный модный баннер, тематика обувь.Примеры работ обязательно
Разработка баннера 468х60 (резинка 100%)
Требуется разработать интересный яркий флэш-баннер. Сроки, к сожалению, "вчера".
Сценарий обсуждаем. Тема баннера - реклама спортивного слета.
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