Сделать баннеры для сайта веб-мессенджера

$60
БаннерыЗавершен33 заявки445 просмотров
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Необходимо сделать 2 баннера для сайта веб-мессенджера http://talkdriver.ru

Баннеры должны быть анимированные в формате GIF, 30-40кб.

На 1-м баннере нарисовать что-то типа обмена сообщениями между пользователями, например,

нарисовать 2-х пользователей с компьютерами и от одного летит конверт к другому и надпись

"Подключи веб-мессенджер к своему сайту".

На 2-м отразить тему онлайн поддержки, например оператор в наушниках и с микрофоном и

надпись "Подключи онлайн-поддержку на сайт".

Важно, чтобы баннеры лучше привлекали внимание, выше был CTR.

14 лет назад
alex_vh
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
kazantip
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$40
7 дней
Приятно было работать. На все пожелания по улучшению и критику предлагаемых вариантов баннеров реагировал адекватно, без обид и сарказма, спокойно вносил изменения, и в итоге получились хорошие баннеры. Спасибо.
Хороший работадатель, мои рекомендации!
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