Сделать баннеры для сайта веб-мессенджера

Эротический массаж в Донецке Стриптиз (в новогоднем стиле) но чтобы картинки отражали сущность Размер - 15-20 kb для сайта klub-nika.com
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать 2 баннера для сайта веб-мессенджера http://talkdriver.ru
Баннеры должны быть анимированные в формате GIF, 30-40кб.
На 1-м баннере нарисовать что-то типа обмена сообщениями между пользователями, например,
нарисовать 2-х пользователей с компьютерами и от одного летит конверт к другому и надпись
"Подключи веб-мессенджер к своему сайту".
На 2-м отразить тему онлайн поддержки, например оператор в наушниках и с микрофоном и
надпись "Подключи онлайн-поддержку на сайт".
Важно, чтобы баннеры лучше привлекали внимание, выше был CTR.
- Похожие заказы
- Баннеры8 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен флеш баннер для сайта по продаже посуды 500*200 нужно нарисовать какого нибудь деда мороза погоняющего оленей(растовая техналогия) и текст:Зимняя акция,при заказе на сумму от 4000р.Доставка по Москве бесплатно.... Пишите стоимость и сроки и не забывайте оставлять свои контакты.Завершен14 лет назад
- $10
Нужен дизайн банера 139х186 на главную страницу сайта http://www.ross-studio.com/ в данный момент на странице находится временная копия - (на черном фоне аудиоколонка с грубоватым текстом). Нужен более интересный по решению. Можно и свои варианты предлагать...главное ...Завершен14 лет назад
Необходимо сделать банер сайта мясокомбината. Желательно обыграть в банере тему.Баннеры36 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо изготовить баннеры с минимальной динамикой для размещения на сайте, с учетом цветовой гаммы и дизайна сайта. Тексты баннеров: Баннер 1. Первый кадр: Раздача новогодних слонов от Lcent Второй кадр: Скидка 25% на разговорный курс английского языка! Баннер 2. Первый ...Закрыт14 лет назад
3 банера по тематике - фильмы Нужно 3 банера по тематике видеофильмов, выполнены на высшем уровне) Первоначально нужно 3 банера - и только для того чтобы найти - определится с исполнителем - и далее работать на постоянной ...Баннеры13 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется разработать качественные и яркие баннеры, размерами: 468х60 250х60 Подробное ТЗ в личку. Указывайте стоимость, сроки и показывайте примеры.Завершен14 лет назад
- $30
Необходимо сделать банер для рамблера – флеш (240х400 + гиф заглушка), а потом его ресайз для яндекса (200х300) ТЗ и Варианты фотографии, логотип компании и слова для модульного баннера в отдельном файле вышлю по почте Оплата ...Баннеры5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Фланец крутиться по кругу, огонь горит. Чтобы не было проблем вставить в дивную верстку. Интересуют примеры работ и сроки выполненияЗавершен14 лет назад
Необходима разработка кликабельного банера для инет-магазина компьютерной техники. Преположительно - анимированный гиф. Размер: 300х250. Далее необходима будет разработка серии банеров для данного магазина, в том числе флеш.Завершен14 лет назад