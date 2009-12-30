Сделать баннеры для сайта веб-мессенджера

Необходимо сделать 2 баннера для сайта веб-мессенджера http://talkdriver.ru

Баннеры должны быть анимированные в формате GIF, 30-40кб.

На 1-м баннере нарисовать что-то типа обмена сообщениями между пользователями, например,

нарисовать 2-х пользователей с компьютерами и от одного летит конверт к другому и надпись

"Подключи веб-мессенджер к своему сайту".

На 2-м отразить тему онлайн поддержки, например оператор в наушниках и с микрофоном и

надпись "Подключи онлайн-поддержку на сайт".

Важно, чтобы баннеры лучше привлекали внимание, выше был CTR.