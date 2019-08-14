Сделать маленький баннер png для страницы наши партнеры.

Вот мой сайт https://topsocman.ru. Занимаюсь я SEO и SMM услугами.

Сделать нужно маленький баннер png одного цвета, без фона.

Где будет размещен этот баннер? На вот этом сайта в разделе наши партнеры

https://nexusanimations.com/ru/#contactsru

Как видите нужна просто красивая надпись png подходящая по размеру и цвету.