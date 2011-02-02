Требуется баннер

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен7 заявок194 просмотра

Формат: GIF - 2 кадра

Размер:

728 х 90

На сайт - www.israhospital.com

Тексты например:

Лечение в Израиле - Клиники и Больницы Израиля

Клиники и Больницы Израиля - Ваш компас в мире медицины Израиля!

Медицина Израиля - Лечение на высшем уровне

ISRAHOSPITAL.com - Ваш компас в мире медицины Израиля!

и.т.д.

14 лет назад
troidesigns
Тим Шан 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранные исполнители

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
24 дня назад
14 лет назад
$10
1 день
ТОП-10
Баннеры
designst
52 года
20 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$10
1 день
Работает быстро и качественно!
Приятно было работать...надеюсь не в последний раз. Все оперативно, и задача и оплата. Рекомендую !

Заявки фрилансеров

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
24 дня назад
14 лет назад
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Баннеры
designst
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20 лет в сервисе
Был
год назад
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