2 gif баннера для сайта http://www.mbaconsult.ru/ru/ одинаковые по оформлению с разными размерами 1 - 220*100 2 - 455*60 фон светло-серый, но не бледный 1ый слайд - artimage.logo.png 2ой ...
Требуется оригинальный баннер
Оригинальный баннер для открытия Линейдж сервера
Размер 468х60, объем не более 35 кб. Прошу обращаться тех у кого есть какие-то заготовки, план работы составлен.
Заявки фрилансеров
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