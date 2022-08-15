Требуется разработка баннера для Озон в категории Диваны, включая десктопную и мобильную версии. Необходимы привлекательные креативы с указанием старой и новой цены, доставки, скидки и подложки с надписью 'распродажа' или 'Hot Sale'. Ожидается опыт в дизайне баннеров для мебели и примеры работ.
Ютуб
Привет, мне надо баннер,фото профиля и логотип канала сделать для Ютуба по музыке канал называется Magic Music Mix
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