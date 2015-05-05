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Автоматизация отчетов в Excel
Описание проекта:
Необходимо автоматизировать Excel-лист.
Общая постановка задачи: есть база на MS-SQL, к ней необходимо получать из Excel доступ и вытягивать необходимую информацию, по которой потом нужно строить несколько отчетов.
За деталями обращайтесь в личку... Нужна примерная стоимость работ и сроки.
Обязательные требования:
-Знание и опыт .NET
-Знание и опыт разработки VBA скриптов для Microsoft Office
-Знание и опыт MS SQL
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