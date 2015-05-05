Автоматизация отчетов в Excel

Описание проекта:

Необходимо автоматизировать Excel-лист.

Общая постановка задачи: есть база на MS-SQL, к ней необходимо получать из Excel доступ и вытягивать необходимую информацию, по которой потом нужно строить несколько отчетов.

За деталями обращайтесь в личку... Нужна примерная стоимость работ и сроки.

Обязательные требования:

-Знание и опыт .NET

-Знание и опыт разработки VBA скриптов для Microsoft Office

-Знание и опыт MS SQL