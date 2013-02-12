Имеется старенькая база данных на Access (таблицы, формы, запросы, отчеты). Требуется ее подретушировать и перенести на MySQL, сделать многопользовательской и заставить работать через браузер. Возможно, некоторые таблицы, связи, формы нужно будет подправить/удалить. Опишите, как это ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо вот что:
Есть сайт и форма заказа наложенным платежом.
Нужно сделать БД и админку. На сайте. Чтоб видеть все заказы.
плюс сделать интеграцию по xml
вот по этой инструкции.
красивая форма заказа для наложки также приветствуется.
(стандартная уже есть).
Бюджет 1200-1500р.
Кто готов сделать быстро и качественно -пишите!
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