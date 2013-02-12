База данных

$50
Базы данныхЗакрыт3 заявки233 просмотра
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Необходимо вот что:

Есть сайт и форма заказа наложенным платежом.

Нужно сделать БД и админку. На сайте. Чтоб видеть все заказы.

плюс сделать интеграцию по xml

www.unilead.ru/wp-content...

вот по этой инструкции.

красивая форма заказа для наложки также приветствуется.

(стандартная уже есть).

Бюджет 1200-1500р.

Кто готов сделать быстро и качественно -пишите!

11 лет назад
Skalete
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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