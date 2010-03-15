Нужно синхронизировать базу с evrorazbor.ru и 1С
Доделать проект на PostGreSql
Необходимо доделать в кратчайшие сроки проект на Postgresql _ некоторые моменты на PostGis/ Разработчик обязательно с Украины, постоянная связь.
Заявки фрилансеров
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