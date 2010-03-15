Доделать проект на PostGreSql

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт2 заявки218 просмотров

Необходимо доделать в кратчайшие сроки проект на Postgresql _ некоторые моменты на PostGis/ Разработчик обязательно с Украины, постоянная связь.

PostgreSQL
15 лет назад
Dober
45 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Поправить ошибку базы SQL

    Есть сайт http://www.avtoradio.net/ - но перестал работать по причине, блокировки его хостером. http://www.avtoradio.net/index6 - его вид можно посмотреть здесь. На вопрос хостеру о причине блокировки, был получен следующий ответ: ...

    MySQLSQL
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Требуется создать БД в Microsoft Access

    $10

    Для людей, знающих Microsoft Access. Требуется создать БД в Microsoft Access по 4-5 звёздочным гостиницам в Риге (http://www.booking.com/searchresults.html?sid=f8dc63dd01f97431dba9c7acfe8e4c4a;class_interval=1;idf=1;offset=0;si=ai%2Cco%2Cci%2Cre%2Cdi;ss_all=0;city=-3212216;origin=disamb) Там всего около 35 гостиниц, всё можно делать вручную, работа на ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создать базу данных

    Требуется создать базу данных - справочную систему для пользователей интернета. База данных состоит из разделов и подразделов, которые администратор может удалять и добавлять. Организация поиска в базе данных по части слова (слов). ...

    Базы данных17 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Каталог выпадалок

    $500

    Сделать каталог-фильтр с выпадалками наподобие как на www.js-filter.com Наполнение каталога через импорт excel.

    Базы данных8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • База данных клиентов для частной лаборатории.

    Требуется создать программный продукт БД+ПО для частной лаборатории. База клиентов с возможностью внесения и хранения результатов всех проводимых анализов и обследований. Формирование всевозможных отчетов. Возможность работы по сети. Предлагайте сроки, ...

    Базы данных41 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Каталог продукции оптовика, торгующего парфюмерией

    $1000

    База: MySQL/MSSql (с возможностью переключения туда-сюда) Веб-морда (PHP-apache) для просмотрщиков/наполнителей/админов (права: три типа пользователей) Cинхронизация с 1C (через промежуточную таблицу?) Данные из 1С (выгруженные в файл) должны ...

    ApacheMySQLPHP
    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад