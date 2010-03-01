Временная работа на 1-3месяца. Крайне желателен исполнитель в Одессе. Нужно проинсталировать и настроить MySQL под FreeBSD. Структуру БД нужно будет многократно переделывать, делать это надо будет быстро. Первоначальная структура таблиц элементарная, ...
Каталог выпадалок
Сделать каталог-фильтр с выпадалками наподобие как на www.js-filter.com
Наполнение каталога через импорт excel.
Заявки фрилансеров
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