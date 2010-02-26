Временная работа на 1-3месяца. Крайне желателен исполнитель в Одессе. Нужно проинсталировать и настроить MySQL под FreeBSD. Структуру БД нужно будет многократно переделывать, делать это надо будет быстро. Первоначальная структура таблиц элементарная, ...
Каталог продукции оптовика, торгующего парфюмерией
База: MySQL/MSSql (с возможностью переключения туда-сюда)
Веб-морда (PHP-apache) для просмотрщиков/наполнителей/админов (права: три типа пользователей)
Cинхронизация с 1C (через промежуточную таблицу?) Данные из 1С (выгруженные в файл) должны перезаписывать определенные поля типа "остатки" и т.п.) и если был добавлен новый продукт в 1С, то он должен создаваться и в каталоге.
Структура базы:
- продукт (id, название короткое, название полное, даты создания, и редактирования);
- фасовка продукта (объем, и т.п.)
- производитель (с описаниями)
- бренды (с описаниями)
- назначение (с описаниями)
- группы (с описаниями)
- типы (с описаниями)
- группы (наборы фасовок) со своими фотками и описаниями
К продукту, производителю, бренду и группам должны прикрепляются несколько картинок по шаблонам (пока три типа, потом типы будут дополняться) и разные шаблоны описаний.
Процедурный код, с комментариями и описаловкой. Бюджет не очень большой, поэтому лучше если у Вас уже было и есть что-то подобное, что нужно будет только доработать.
Схема работы:
1) Вы думаете и решившись показываете, что Вы делали из подобного и указываете ориентировочную стоимость.
2) Потом я думаю, и выбираю исполнителя.
3) Мы разрабатываем вместе структуру БД, подробное ТЗ и определяемся со стоимостью
4) Предоплата и работаем дальше...
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