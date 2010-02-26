Каталог продукции оптовика, торгующего парфюмерией

База: MySQL/MSSql (с возможностью переключения туда-сюда)

Веб-морда (PHP-apache) для просмотрщиков/наполнителей/админов (права: три типа пользователей)

Cинхронизация с 1C (через промежуточную таблицу?) Данные из 1С (выгруженные в файл) должны перезаписывать определенные поля типа "остатки" и т.п.) и если был добавлен новый продукт в 1С, то он должен создаваться и в каталоге.

Структура базы:

- продукт (id, название короткое, название полное, даты создания, и редактирования);

- фасовка продукта (объем, и т.п.)

- производитель (с описаниями)

- бренды (с описаниями)

- назначение (с описаниями)

- группы (с описаниями)

- типы (с описаниями)

- группы (наборы фасовок) со своими фотками и описаниями

К продукту, производителю, бренду и группам должны прикрепляются несколько картинок по шаблонам (пока три типа, потом типы будут дополняться) и разные шаблоны описаний.

Процедурный код, с комментариями и описаловкой. Бюджет не очень большой, поэтому лучше если у Вас уже было и есть что-то подобное, что нужно будет только доработать.

Схема работы:

1) Вы думаете и решившись показываете, что Вы делали из подобного и указываете ориентировочную стоимость.

2) Потом я думаю, и выбираю исполнителя.

3) Мы разрабатываем вместе структуру БД, подробное ТЗ и определяемся со стоимостью

4) Предоплата и работаем дальше...