Временная работа на 1-3месяца. Крайне желателен исполнитель в Одессе. Нужно проинсталировать и настроить MySQL под FreeBSD. Структуру БД нужно будет многократно переделывать, делать это надо будет быстро. Первоначальная структура таблиц элементарная, ...
База данных клиентов для частной лаборатории.
Требуется создать программный продукт БД+ПО для частной лаборатории.
База клиентов с возможностью внесения и хранения результатов всех проводимых анализов и обследований.
Формирование всевозможных отчетов. Возможность работы по сети.
Предлагайте сроки, цены и на чем можете реализовать (какая СУБД и язык).
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