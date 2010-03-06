Создать базу данных

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Закрыт17 заявок604 просмотра

Требуется создать базу данных - справочную систему для пользователей интернета.

База данных состоит из разделов и подразделов, которые администратор может удалять и добавлять.

Организация поиска в базе данных по части слова (слов).

Разделы (подразделы) взаимодействуют между собою (возможность по ссылке перейти в другой подраздел).

15 лет назад
atisso
Вера 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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