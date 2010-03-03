Временная работа на 1-3месяца. Крайне желателен исполнитель в Одессе. Нужно проинсталировать и настроить MySQL под FreeBSD. Структуру БД нужно будет многократно переделывать, делать это надо будет быстро. Первоначальная структура таблиц элементарная, ...
Требуется программирование доп. функционала 1С 8.2
Требуется добавить несколько функций в 1С 8.2
все подробности обсуждаются в ICQ 577823876
Заявки фрилансеров
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