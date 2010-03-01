Созние базы данных клиентов по воде

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт8 заявок340 просмотров

Необходимо создать базу данных клиентов (CRM, MySQL, и т.д.)

На данный момент порядка 2 тыс клиентов которые ведутся в базе

Огромная просьба присылать заявки только из Киева,

Так как необходимо будет подъехать один раз для просмотра текущей работающей базы на основе которой будет

создана Новая (текущая очень медленно обрабатывает данные)

MySQL
15 лет назад
iceshock
50 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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