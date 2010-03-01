Временная работа на 1-3месяца. Крайне желателен исполнитель в Одессе. Нужно проинсталировать и настроить MySQL под FreeBSD. Структуру БД нужно будет многократно переделывать, делать это надо будет быстро. Первоначальная структура таблиц элементарная, ...
Созние базы данных клиентов по воде
Необходимо создать базу данных клиентов (CRM, MySQL, и т.д.)
На данный момент порядка 2 тыс клиентов которые ведутся в базе
Огромная просьба присылать заявки только из Киева,
Так как необходимо будет подъехать один раз для просмотра текущей работающей базы на основе которой будет
создана Новая (текущая очень медленно обрабатывает данные)
Заявки фрилансеров
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