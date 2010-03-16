Нужно синхронизировать базу с evrorazbor.ru и 1С
Требуется создать БД в Microsoft Access
Для людей, знающих Microsoft Access.
Требуется создать БД в Microsoft Access по 4-5 звёздочным гостиницам в Риге (http://www.booking.com/searchresults.html?sid=f8dc63dd01f97431dba9c7acfe8e4c4a;class_interval=1;idf=1;offset=0;si=ai%2Cco%2Cci%2Cre%2Cdi;ss_all=0;city=-3212216;origin=disamb)
Там всего около 35 гостиниц, всё можно делать вручную, работа на вечер.
Выбранный исполнитель
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