Требуется создать БД в Microsoft Access

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен7 заявок308 просмотров

Для людей, знающих Microsoft Access.

Требуется создать БД в Microsoft Access по 4-5 звёздочным гостиницам в Риге (http://www.booking.com/searchresults.html?sid=f8dc63dd01f97431dba9c7acfe8e4c4a;class_interval=1;idf=1;offset=0;si=ai%2Cco%2Cci%2Cre%2Cdi;ss_all=0;city=-3212216;origin=disamb)

Там всего около 35 гостиниц, всё можно делать вручную, работа на вечер.

15 лет назад
Chistoff
40 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

mir283
45 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Хороший исполнитель, всё сделал всрок и качественно, я остался доволен работой с ним.
Приятно работать. Оплата без задержек. Надеюсь на будущее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

mir283
45 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад