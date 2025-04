Поправить ошибку базы SQL

Есть сайт http://www.avtoradio.net/ - но перестал работать по причине, блокировки его хостером.

http://www.avtoradio.net/index6 - его вид можно посмотреть здесь.

На вопрос хостеру о причине блокировки, был получен следующий ответ:

---------------

Мы вынуждены были заблокировать вашу базу данных a6985_1 из-за нагрузки, которую она создавала на сервер MySql запросами вида:

# User@Host: a6985_1[a6985_1] @ [95.142.35.60]

# Thread_id: 3013 Schema: a6985_1

# Query_time: 6.173229 Lock_time: 5.093027 Rows_sent: 0 Rows_examined: 82620 Rows_affected: 0 Rows_read: 0

use a6985_1;

SELECT rubric_id, material_title, material.material_id as material_id, material_date FROM rubric_material, material WHERE (rubric_id=380 OR rubric_id=381 OR rubric_id=382 OR rubric_id=383 OR rubric_id=384) AND

rubric_material.material_id=material.material_id AND material_file

--------------

Запрос идет в тексте письма:

---------------

Для кого выше написанный текст не просто набор символов, кто понимает о чем речь идет и знает как исправить.

Задача: 1.Решить эту проблему.

2. Переименовать ссылку «БЕЗОПАСТНОСТЬ» в Левом меню.

Оставляйте предложения здесь и указывайте цену и сколько времени вам понадобится. РАБОТА СРОЧНАЯ!