Оптимизация MySQL-таблиц с индексами

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт2 заявки158 просмотров

В базе ~12 таблиц. Требуется добавить индексы куда надо - в таблицах может быть около миллиона записей и хотелось чтобы выборка происходила как можно быстрее.

MySQL
15 лет назад
mikki11
42 года
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

sslab
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

sslab
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад

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