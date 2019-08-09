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Дописать скрипт на PHP
Здравствуйте.
Есть скрипт на ПХП, одна из функций которого - загрузка данных из файлов эксель в БД.
Скрипт работает, но загружает данные только с первого листа эксель файла.
Нужно чтобы загрузка шла со всех листов
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