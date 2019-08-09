Дописать скрипт на PHP

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт9 заявок268 просмотров

Здравствуйте.

Есть скрипт на ПХП, одна из функций которого - загрузка данных из файлов эксель в БД.

Скрипт работает, но загружает данные только с первого листа эксель файла.

Нужно чтобы загрузка шла со всех листов

PHP
6 лет назад
bigkir
Кирилл 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров