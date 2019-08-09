Скрипт(ы) для выгрузки картинок и контента из электронного каталога.

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт4 заявки305 просмотров

Нужны скрипты для выгрузки картинок и каталожных данных из электронного каталога запчастей спецтехники HITACHI. Каталог в виде приложения установленный локально на компьютере. Приложение работает на базе SQL. База данных тоже находится на компьютере. Для ознакомления дам доступ через AnyDesk. Данные открыты, не можем разобраться с картинками.

SQL
6 лет назад
guest_15655803819626
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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