Обработка данных в SPSS

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Задача – обработка данных социологического исследования (700 респондентов) 

Что нужно сделать:  

1) загрузить данные в SPSS (эксель готов);   

2) в SPSS провести частотный, дисперсионный и кластерный анализ (ТЗ готово);   

3) полученные результаты из SPSS перенести в таблицы Excel;   

4) передать мне файл Excel с таблицами и файлы SPSS (.sav  и .spo).

6 лет назад
dolores793
Юлия 
45 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

georgedoma
Георгий 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$45
3 дня
Отличная работа! Всё сделано в срок. И сделано даже больше, чем было дано в задании. Это очень ценное качество в коллегах, когда находят путь, сделать еще лучше и еще быстрее. В моём случае был написан дополнительный скрипт под задачу в SPSS на Python, который позволяет обрабатывать многозначные ответы. Очень рекомендую!
Ответственный и адекватный заказчик, четко придерживающийся утвержденного ТЗ. Все четко и по делу в работе, оплата без проволочек.

Заявки фрилансеров

georgedoma
Георгий 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад