Нужна база данных адресов Москвы и МО (адрес до дома, № квартир не нужны; организации не нужны) для программы ИАС Диспетчерская (http://www.ciritas.ru/product.php?id=13). Из базы КЛАДР извлечь адреса Москвы и МО, адреса должны быть с ...
Доработка MS Access в связке с MS SQL Server
Имеется оболочка (front end) MS Access которая связывается с SQL сервером. База данных в SQL содержит множество записей с данными по инвойсам и отгрузкам. Как я понимаю MS Access играет роль сервера приложений и все команды, обработки и тд написано на Access, в тоже время все данные хранятся на MS SQL.
Программа написано давно и неизвестно кем. Однако программа и база усиленно используется по настоящее время. Поскольку поддержки никакой не было, то отвалились разные куски. Как например удаленная интеграция с другой базой данных. Также перестал работать поиск по некоторым таблицам.
Сейчас стоит задача приклеить старые куски и восстановить полную работоспособность программы.
Работа будет вестись совместно через удаленные сессии.
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