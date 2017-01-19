Доработка MS Access в связке с MS SQL Server

Имеется оболочка (front end) MS Access которая связывается с SQL сервером. База данных в SQL содержит множество записей с данными по инвойсам и отгрузкам. Как я понимаю MS Access играет роль сервера приложений и все команды, обработки и тд написано на Access, в тоже время все данные хранятся на MS SQL.

Программа написано давно и неизвестно кем. Однако программа и база усиленно используется по настоящее время. Поскольку поддержки никакой не было, то отвалились разные куски. Как например удаленная интеграция с другой базой данных. Также перестал работать поиск по некоторым таблицам.

Сейчас стоит задача приклеить старые куски и восстановить полную работоспособность программы.

Работа будет вестись совместно через удаленные сессии.