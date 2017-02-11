Нужна база данных адресов Москвы и МО (адрес до дома, № квартир не нужны; организации не нужны) для программы ИАС Диспетчерская (http://www.ciritas.ru/product.php?id=13). Из базы КЛАДР извлечь адреса Москвы и МО, адреса должны быть с ...
Вывод данных из базы EAV mysql в таблицу YII2
Здравствуйте, задание по YII2: создание sql запроса к трем таблицам базы EAV mysql и вывод данных в GridView.
Должен работать классический yii2 фильтр по всем выведенным полям.
таблицы:
product – продукты (ключ: product_id);
params – параметры продуктов (ключи: product_id, param_id);
value – значения параметров продуктов (ключ: param_id)
результирующая таблица должна иметь вид:
product_id | param_id1 | param_id2 | param_id3
1 | value1 | value2 | value3
2 | value1 | value2 | value3
3 | value1 | value2 | value3
конкретные Id параметров должны браться из массива вида [param_id1, param_id2, param_id3].
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