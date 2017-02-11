Вывод данных из базы EAV mysql в таблицу YII2

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Здравствуйте, задание по YII2: создание sql запроса к трем таблицам базы EAV mysql и вывод данных в GridView. 

Должен работать классический yii2 фильтр по всем выведенным полям. 

таблицы: 

product – продукты (ключ: product_id); 

params – параметры продуктов (ключи: product_id, param_id); 

value – значения параметров продуктов (ключ: param_id) 

результирующая таблица должна иметь вид: 

product_id | param_id1 | param_id2 | param_id3 

1 | value1 | value2 | value3 

2 | value1 | value2 | value3 

3 | value1 | value2 | value3 

конкретные Id параметров должны браться из массива вида [param_id1, param_id2, param_id3].

MySQLSQLYii
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IIpuXod
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Mifrill
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8 лет назад
8 лет назад