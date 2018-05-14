Доработка программы базы данных

Базы данныхЗавершен3 заявки183 просмотра
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Доработка базы данных

6 лет назад
TimurVasiliev
Тимур 
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
sbs84
Юрий 
39 летУзбекистан
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
6 лет назад
$30
3 дня
С технической части все на высшем уровне! Благодарю и рекомендую!
Спасибо Тимуру за понимание, т.к. проект не получилось сделать сразу "как по маслу". Где-то я в ТЗ что-то не дочитал, где-то он не сразу понимал мои вопросы. Но, к счастью, всё благополучно закончилось. К нему претензий нет. Терпеливый. Понимающий. Платёжеспособный. Рекомендую.
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