Доработка программы базы данных

Больше 40$ не предлагать. Выполните разработку программного комплекса в соответствии с требованиями, подтверждающими квалификацию разработчика прикладного программного обеспечения. Программный комплекс не должен терять работоспособности при некорректных действиях пользователя. В интерфейсе должны использоваться только термины, понятные пользователю. Появление англоязычных ...
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Доработка базы данных
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