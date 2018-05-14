Доработка программы базы данных

Спасибо Тимуру за понимание, т.к. проект не получилось сделать сразу "как по маслу". Где-то я в ТЗ что-то не дочитал, где-то он не сразу понимал мои вопросы. Но, к счастью, всё благополучно закончилось. К нему претензий нет. Терпеливый. Понимающий. Платёжеспособный. Рекомендую.