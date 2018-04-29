Разработать базу FoxPro

Больше 40$ не предлагать.

Выполните разработку программного комплекса в соответствии с требованиями, подтверждающими квалификацию разработчика прикладного

программного обеспечения. Программный комплекс не должен терять работоспособности при некорректных действиях пользователя. В интерфейсе должны использоваться только термины, понятные пользователю.

Появление англоязычных сообщений СУБД недопустимо. Язык диалога

должен категорически исключить компьютерный сленг.

Разработать прикладное программное обеспечение деятельности ООО Киновидеопрокат. Это предприятие фактически контролирует демонстрацию кинофильмов в кинотеатрах города. Отдел маркетинга, изучив ситуацию на рынке кинофильмов, принимает решение о покупке

тех или иных кинолент. Отдел закупок претворяет эти решения в жизнь,

причем лента может быть куплена как у производителя, так и у посредника.

Отдел аренды киновидеопроката сдает закупленные фильмы кинотеатрам города в аренду. Так как всегда закупается только одна копия фильма,

он не может демонстрироваться одновременно в нескольких кинотеатрах.

У одного поставщика может быть куплено несколько фильмов. Также несколько лент может быть в аренде у одного кинотеатра одновременно.