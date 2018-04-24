Требуется специалист для настройки Elasticsearch

Нужно написать программу на C++ Builder Программа должна обрабатывать информацию о новорожденных: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место рождения, сведения о родителях. Информацию об умерших: фамилия, имя, отчество, пол, год и место рождения, год и место смерти, причина смерти. Формировать ...