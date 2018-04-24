Нужно в одном готовом .exe (cracke) файле поменять пару текстов.
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Здравствуйте.
Требуется специалист для настройки Elasticsearch
Требуется:
0. Консультация
1. Настройка репликации (node RW, node R, node R)
2. Оптимизация для высоко нагруженных систем
3. Настройка мониторинга
4. Сопровождение в течении некоторого времени
Сейчас база на одной ноде 45 гигабайт, 37 миллионов документов
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