Требуется специалист для настройки Elasticsearch

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Здравствуйте.

Требуется специалист для настройки Elasticsearch

Требуется:

0. Консультация

1. Настройка репликации (node RW, node R, node R)

2. Оптимизация для высоко нагруженных систем

3. Настройка мониторинга

4. Сопровождение в течении некоторого времени

Сейчас база на одной ноде 45 гигабайт, 37 миллионов документов

6 лет назад
clgs
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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