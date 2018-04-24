Сделайте рабочую инструкцию как скомпилировать SQL Drivers (MySQL и PostgreSQL) для Qt 5.9.4 Все должно работать под windows 10 Включая ссылки откуда скачать все необходимое для mysql и postgres Работа принимает тогда, когда у меня по вашей инструкции ...
Нужен архив линии в бк pinnacle .и бот к нему по заданным параметрам
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необходим архив линии в бк pinnacle в формате xl по заданным параметрам ,так же к нему необходим бот по заданным функциям .
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