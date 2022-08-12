Dota 2 API

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  2. Базы данных
Закрыт1 заявка28 просмотров

Добрый день! Вы через Dota 2 steam API работаете? Задача простая получить инофрмацию о матче ДОТЫ 2

3 года назад
guest_16602450181952
3 года в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Аркадий
 
24 года
7 лет в сервисе
Был
10 часов назад
47 отзывов
3 года назад

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