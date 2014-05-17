Курсовая в BPwin,ERwin

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Корпоративные информационные системы тема курсовой "расчет страховых запасов на складе готовой продукции"

1. В нотации idef0 в bpwin разработать функциональную модель автоматизированной системы расчета страховых запасов на складе готовой продукции

2. Составить логическую и физическую модель данных, обрабатываемых данной системой в erwine

Для этого в первой части работы привести текстовое описание деятельности, связанной с рассчетом страховых запасов

Можно посмотреть пособие по логистике страховых запасов автор "Корпоративная логистика"

10 лет назад
qwerty_aaa_123
Брынский 
30 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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