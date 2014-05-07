WhatsApp база данных

WhatsApp для Android использует SQLite базу данных для хранения сообщений. А мультимедиа файлы он хранит на карте памяти. Так вот не могу понять как кодируются ссылки на мультимедиа файлы в базе данных? Откуда ватсап знает какой файл относится к какому сообщению? Прилагаю примерную базу данных с файлами с карты памяти. Там три сообщения - одно текстовое. Одно с картинкой исходящее и одной с картинкой входящее.