Усовершенствование существующего приложения.

Разработка приложения для Win, Android и Apl на базе Python, Kivy. Проект стартовал на сайте www.razoom.org

Скачать работающее приложение можно (Win) - http://razoom.org/static/apps/razoom-setup-1.0.0.exe и (Android) https://play.google.com/store/apps/details?id=org.razoom

Необходим коллектив программистов, способный удаленно, в команде работать над инновационной технологией и умеющий нестандартно мыслить. Основные направления - семантика, аудиоввод и вывод, базы данных, статистика и дружелюбный интерфейс. Необходимо модифицировать приложение согласно существующего плана, вплоть до создания ОС на базе приложения.

Сотрудничество рассчитано на срок от полугода до года. We prefer working with programmers who speak Russian...