Наладить работу сайта с БД MySQL

От хостинга пришло интересное письмо

"Уведомляем Вас, что работой базы данных MySQL создается повышенная нагрузка на сервер баз данных. Примеры запросов находятся в прикрепленном файле.

Оптимизируйте, пожалуйста, Ваши скрипты, SQL-запросы и дайте нам знать о результатах. Например, Вы можете использовать метод EXPLAIN для выяснения "тяжелых" запросов и создание индексов (CREATE INDEX), тем самым снизив нагрузку на базу данных: * http://masterhost.ru/support/faq/technical/mysql-optimization/

Обращаем Ваше внимание, что при сохранении нагрузки, мы будем вынуждены заблокировать

услугу MySQL."

Нужен специалист, который в этом разбирается, скажет из-за чего это происходит и сможет это исправить