Наладить работу сайта с БД MySQL

Необходимо сделать базу данных. Необходимо Сделать базу данных в access. Для строительной компании. В базе должен быть учет материала и работы, для каждого клиента.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
От хостинга пришло интересное письмо
"Уведомляем Вас, что работой базы данных MySQL создается повышенная нагрузка на сервер баз данных. Примеры запросов находятся в прикрепленном файле.
Оптимизируйте, пожалуйста, Ваши скрипты, SQL-запросы и дайте нам знать о результатах. Например, Вы можете использовать метод EXPLAIN для выяснения "тяжелых" запросов и создание индексов (CREATE INDEX), тем самым снизив нагрузку на базу данных: * http://masterhost.ru/support/faq/technical/mysql-optimization/
Обращаем Ваше внимание, что при сохранении нагрузки, мы будем вынуждены заблокировать
услугу MySQL."
Нужен специалист, который в этом разбирается, скажет из-за чего это происходит и сможет это исправить
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