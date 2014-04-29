Необходимо сделать базу данных.

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Необходимо сделать базу данных. Необходимо Сделать базу данных в access. Для строительной компании. В базе должен быть учет материала и работы, для каждого клиента.

10 лет назад
stanislav02
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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