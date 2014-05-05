Простая работа с базой данных

Ситуация очень простая. Нужно сделать следующее:

Есть БД (Firebird) нужно:

Получить список файлов которые нужно взять из БД. Они хранятся в виде строк. Нужные файлы определяются по флагу. Выкусывается путь и дальше эти файлы копируются в указанный каталог. После вызова функции установить флаг "успешно скопировано".

Выполнить тоже самое для второй таблицы.

Так же нужно прокомментировать код, и ответить на несколько вопросов по питону. Желательно быть доступным по Skype в ближайщую неделю т.к. кое какие моменты я буду дописывать и нужно, чтобы кто-то смог проконтролировать качество моего кода.

Задачу обязательно реализовать на Python (2.7 кому это принципиально)