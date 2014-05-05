Простая работа с базой данных

Имеется база данных mySQL (предоставлю доступ по phpmyadmin). Скрипт делает много запросов к БД. БД виснет. Очевидно, что нужно оптимизировать БД и/или запросы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ситуация очень простая. Нужно сделать следующее:
Есть БД (Firebird) нужно:
Получить список файлов которые нужно взять из БД. Они хранятся в виде строк. Нужные файлы определяются по флагу. Выкусывается путь и дальше эти файлы копируются в указанный каталог. После вызова функции установить флаг "успешно скопировано".
Выполнить тоже самое для второй таблицы.
Так же нужно прокомментировать код, и ответить на несколько вопросов по питону. Желательно быть доступным по Skype в ближайщую неделю т.к. кое какие моменты я буду дописывать и нужно, чтобы кто-то смог проконтролировать качество моего кода.
Задачу обязательно реализовать на Python (2.7 кому это принципиально)
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