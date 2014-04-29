Оптимизация базы данных MySQL

Необходимо написать скрипт для Google disk, что бы при редактировании строки, менялся её цвет, есть несколько листов, есть несколько звеньев, например, менеджер, бухгалтер, продавец. Поступает заказ, менеджер его редактирует, и при редактировании должен меняться цвет ...