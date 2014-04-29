Оптимизация базы данных MySQL

Опыт работы: - Разработка приложений: интерпретируемые (PHP, JS) и компилируемые (c++ Builder). - Работа с базами данных. Условия: - Удаленная работа.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется база данных mySQL (предоставлю доступ по phpmyadmin). Скрипт делает много запросов к БД. БД виснет. Очевидно, что нужно оптимизировать БД и/или запросы.
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