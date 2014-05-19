Курсовая работа

Базы данныхЗакрытнет заявок190 просмотров
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Тема работы: Газета Купи-Продай

Предмет: Базы данных

Срок выполнения работы: 19.05.2014

Кол-во страниц работы:

Дополнительные сведения: Страниц текста немного, основная часть – снимки экрана с работающей бд. Количество источников: Текст должен быть максимально оригинальным для проверки в системе Антиплагиат. Требования: Прикрепляю пример работы, стандарты оформления и все необходимое. В файле Шабунина, моя концептуальная модель и перевод таблиц, все принято преподавателем. По этому файлу нужно выполнять работу.

Работа на языке T-SQL

10 лет назад
PavelKharitonov
Павел 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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