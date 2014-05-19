Курсовая работа

Тема работы: Газета Купи-Продай

Предмет: Базы данных

Срок выполнения работы: 19.05.2014

Кол-во страниц работы:

Дополнительные сведения: Страниц текста немного, основная часть – снимки экрана с работающей бд. Количество источников: Текст должен быть максимально оригинальным для проверки в системе Антиплагиат. Требования: Прикрепляю пример работы, стандарты оформления и все необходимое. В файле Шабунина, моя концептуальная модель и перевод таблиц, все принято преподавателем. По этому файлу нужно выполнять работу.

Работа на языке T-SQL